Betaalt de baas het loon door? En zes andere vragen én antwoorden over de thuisquarantaine

WEST-BRABANT - En dan kom je uit een oranje vakantieland en is het advies: tien dagen in quarantaine. Hoe werkt dat?

1. Wanneer geldt deze maatregel?

De meeste Europese landen zijn 'open' voor toeristen, maar bijna wekelijks zet Nederland gebieden waar het coronavirus weer oplaait op oranje. Zo geldt voor Kroatië, een deel van Zweden en Bulgarije een negatief reisadvies (het verzoek is om alleen noodzakelijke reizen te maken).

Eind vorige week gingen nog negen nieuwe gebieden in België, Frankrijk en Spanje op oranje. Voor een bezoek aan deze landen is bij thuiskomst het dringende advies: blijf tien dagen in isolatie.

Dit geldt ook als toeristen direct na het veranderen van het reisadvies terugkeren naar Nederland.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Zo geldt voor Kroatië (foto), een deel van Zweden en Bulgarije een negatief reisadvies (het verzoek is om alleen noodzakelijke reizen te maken). © Videostill

2. Wat houdt zo'n 'vakantiequarantaine' in?

Gevraagd wordt om - ook als er geen klachten zijn - thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Alleen zorgpersoneel mag onder bepaalde voorwaarden en in overleg naar het werk.

Onderling moeten huisgenoten zoveel mogelijk op anderhalvemeter afstand blijven. In de tuin of op het balkon zitten, mag. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar kunnen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang.

,,Klachten kunnen zich pas op een later moment voordoen, daarom is gekozen voor die tien dagen", legt een woordvoerder van de GGD West-Brabant uit.

Quote Klachten kunnen zich pas op een later moment voordoen, daarom is gekozen voor die tien dagen Woordvoerder GGD West-Brabant

Wie geen klachten heeft, hoeft zich niet te laten testen. Onder meer om de testcapaciteit te bewaken. ,,Dat is landelijk beleid. We zien nauwelijks positieve tests bij mensen zonder klachten.”

3. Houden risicoreizigers zich hieraan?

Dat is de vraag. De thuisisolatie is een 'zeer dringend verzoek'. Er zijn (voorlopig) geen sancties aan verbonden. Omdat het geen verplichting is, heeft de GGD ook geen zicht op het aantal mensen in vakantiequarantaine. Het kabinet en de GGD's doen een beroep op ieders verantwoordelijkheid en gezond verstand.

Gehoopt wordt op sociale controle bij bedrijven en instellingen. De minister heeft al wel aangekondigd de quarantaine te willen verplichten, in combinatie met een bron- en contactonderzoek. Dat wordt nu verder onderzocht.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Gevraagd wordt om - ook als er geen klachten zijn - thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. © ANP

4. Hoe gaan de ziekenhuizen ermee om?

Het Amphia in Breda en Bravis in Roosendaal en Bergen op Zoom stellen afspraken met patiënten die in thuisisolatie zitten na bezoek aan een oranje land, indien mogelijk uit. Als een afspraak écht noodzakelijk is, nemen de ziekenhuizen volgens de woordvoerders voorzorgsmaatregelen om verspreiding te voorkomen.

Zo vraagt het Amphia patiënten bij de polikliniek een mondneusmasker te dragen. In het geval van een operatie of behandeling, worden patiënten in isolatie opgenomen. Bravis noemt een opname op een eenpersoonskamer als mogelijke maatregel.

Quote Het bezoek draagt dan vanaf de poort een mondneus­mas­ker Woordvoerder Amphia

Mensen die op bezoek willen komen, maar nog in thuisquarantaine zitten, zijn even niet welkom. Het Amphia zegt een uitzondering te maken voor ‘uitzonderlijke, schrijnende of urgente situaties’. ,,Het bezoek draagt dan vanaf de poort en gedurende het gehele bezoek een mondneusmasker.”

5. Moet de baas het loon doorbetalen tijdens een quarantaine?

Voor wie al (veel) vanuit huis werkt, zal een isolatie weinig problemen opleveren. Bij mensen met een technisch beroep (zoals timmerman), een dienstverlenend beroep (zoals in de horeca) of in de logistiek en zorg is thuiswerken vaak geen optie. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek vallen ruim 40 procent van de Nederlandse werknemers onder een van deze beroepsgroepen.

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm ‘Als een werknemer bewust op vakantie gaat naar een oranje land, dan heeft die geen recht op loondoorbetaling’. © ANP

De baas hoeft zo’n ‘vakantiequarantaine’ niet altijd door te betalen, zei hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam eerder in deze krant. ,,Als een werknemer bewust op vakantie gaat naar een oranje land, dan heeft die geen recht op loondoorbetaling.”

Het is anders als het land gedurende de vakantie van kleur verandert; de werknemer nam in dat geval geen risico. De werkgever is dan automatisch de pineut. Verhulp: ,,Ik vrees dat er veel geprocedeerd gaat worden.”

6. Mogen werkgevers een vakantie naar een oranje land verbieden?

Nee, zei hoogleraar Verhulp eerder in deze krant. ,,De werkgever kan het ontraden en op de consequenties wijzen - bijvoorbeeld dat de quarantaine voor eigen rekening is - maar verbieden kan niet.”

Personeel heeft recht op vakantie én privacy. ,, Je behandelend psychiater kan wel in Kroatië zitten, of je minnares. In beide gevallen heeft je werkgever daar niets mee te maken.”

Quote Je behande­lend psychiater kan wel in Kroatië zitten, of je minnares Evert Verhulp, Hoogleraar arbeidsrecht

Werkgeversorganisatie VNO-NCW krijgt de nodige vragen over de thuisisolatie, zegt regiomanager West-Brabant Marcel Deryckere. ,,Als het over vakanties gaat, maar ook over personeel dat in oranje landen werkt.”

De organisatie pleit ervoor dat een werkgever, als daartoe aanleiding is, de bevoegdheid krijgt om werknemers verplicht te laten testen. Dit om te voorkomen dat mensen onnodig thuis zitten. ,,Een groot bedrijf kan misschien wel wat hebben. Voor een mkb’er met tien man personeel heeft zo’n quarantaine een enorme impact.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Scholen moeten voor kinderen in thuisquarantaine afstandsonderwijs regelen. © BELGA

7. Wat als scholieren in quarantaine moeten?

Middelbare scholieren en minderjarige studenten hoeven na een vakantie in een oranje land niet te vrezen voor de leerplichtambtenaar, zo liet de minister al weten. Scholen moeten voor hen afstandsonderwijs regelen. Om hoeveel leerlingen het in deze regio gaat, is lastig te zeggen. Scholen hadden daar begin deze week nog niet altijd zicht op.

Bij Curio (20.000 vmbo-leerlingen en mbo-studenten) waren in ieder geval nog geen meldingen binnengekomen, zo liet een woordvoerder weten. De afspraken die gelden voor een isolatie - thuis blijven en onderwijs op afstand - zijn eerder al wel gedeeld met medewerkers, ouders, studenten en leerlingen.