Boze schooldirecteur is klaar met wethouder Gilze en Rijen, ook politieke fracties boos: ‘Onbestaanbaar!’

In een pittige brief aan de gemeenteraad schrijft Niels Brans dat álle onderwijsorganisaties in de gemeente zich ‘enorm storen aan het (niet) optreden en gebrek aan belangstelling van de wethouder’. ,,Pas na anderhalve week heeft zij een mailtje gestuurd, nadat ik daar een opmerking over had gemaakt in een brief aan de ouders”, zegt hij in een toelichting.