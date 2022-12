Boy Scholtze verdient als jongste burgemeester niet de Rode Lantaarn maar de gele trui

Hoe de jeugd in Raamsdonk vocht voor z’n eigen plek: ‘Ik droomde van een maatschap­pij waarin alles anders was’

RAAMSDONKSVEER - De alternatieve jeugd in Raamsdonksveer had in 1969 het plan opgepakt om aan de monding van de Donge een Pop, ACtie en reLAX centrum te realiseren. Een woelige tijd, waarin ‘het langharig tuig’ en de autoriteiten veelal lijnrecht tegenover elkaar stonden. Henk Postma schreef er een boek over: Paclax 1969-72, Roerige jaren aan de Dongemond.

