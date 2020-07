Bowlen een oubollig imago? Al lang niet meer, zeggen ze bij dit bedrijf in Made

Horecaon­der­ne­mers Kasteel Maurick willen ook Kasteel Dussen nieuw leven inblazen

11:19 VUGHT - Iets meer dan vijf jaar geleden namen Klaas van Leengoed en Niek van Lieverloo het leegstaande Kasteel Maurick in Vught over en bliezen de feestlocatie nieuw leven in. Hetzelfde kunstje gaan ze nu doen met Kasteel Dussen. ,,Om tegemoet te komen aan de grote vraag van bruidsparen.”