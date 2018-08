Bovensteweg in Oosterhout week op slot: werkzaamheden moeten opnieuw

Ook is het omrijden geblazen: de Bovensteweg is immers dé verbinding tussen het oosten en westen. Het verkeer van en naar Weststad, Den Hout en Statendam kan via de hoofdwegen in de stad en adviesroutes over de A27 en A59. Daardoor is het waarschijnlijk op sommige plaatsen, zoals de centrumring, drukker.



Al verwacht de gemeente dat het vanwege de vakantie allemaal wel meevalt: ,,Het zou zomaar kunnen dat het met het extra verkeer op de omleidingsroutes nog steeds rustiger is dan elders in het jaar zonder omleiding.'' Het kan wel zijn dat er die week meer vrachtverkeer door Oosterhout rijdt. De gemeente verwacht geen verkeersregelaars nodig te hebben. ,,Maar zo nodig schakelen we die in.''