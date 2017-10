Bouwvakkers onwel in Dongen, één zwaargewond na val van dak

On­der­ne­mers­ver­e­ni­ging Groot Vlijmen wil meer reuring, én een centrummanager

17:54 VLIJMEN - Ondernemersvereniging Groot Vlijmen hoopt dat binnen twee jaar centrummanagement in Vlijmen is ingevoerd. Voorzitter Marcel van Iersel pleit voor meer samenwerking en meer reuring in het centrum. Het doel is de mensen in Vlijmen zien te houden, onder meer door een aantrekkelijk centrum, goede acties en leuke activiteiten.