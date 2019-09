Bouwplannen in Oosterhout bevroren

Zijlmans moet weer op pad voor ‘zijn’ kasteel­muur

12 september GEERTRUIDENBERG - Ruim een jaar na de blijdschap over de beloofde subsidie voor te bouwen kasteelmuur in Geertruidenberg, staat initiatiefnemer Bas Zijlmans nog steeds met lege handen. De 30.000 euro waarmee de gemeente Geertruidenberg over de brug komt is niet genoeg om te beginnen. Voor het eind van dit jaar moet de 84-jarige stadshistoricus voor zijn levenswerk nog eens 10.000 euro aan sponsorgeld bij elkaar zien te scharrelen.