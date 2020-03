Bouwplannen Heilige Driehoek: ‘Er is nu rust in de tent’

,,Er is nu rust in de tent", zegt Cock Gorisse namens de stichting Heilige Driehoek die zich inzet voor het behoud van het gebied. ,,Met het plan voor nieuwbouw aan de Vijfhuizen kunnen wij leven. Het is daar een vreselijke gribus. Het nieuwe gebouw wordt iets groter, maar qua zicht gaat het er op vooruit. En de nieuwbouw wordt gecamoufleerd door groen. Ook in het plan voor drie huizen in de boerderij en de schuren aan de Leijsendwarsstraat kunnen wij ons vinden. De panden staan al jaren leeg en in het nieuwe plan blijft de monumentale buitenkant gehandhaafd.”