Bouwplan dichterbij na sluiting Dorpzicht in Dorst

DORST - Als zondag café Dorpzicht in Dorst na bijna 130 jaar de deuren sluit, is het waarschijnlijk definitief. Eigenaren Rian en Jac van Tilburg houden een kleine slag om de arm dat er nog een huurder wordt gevonden. Daarnaast ligt er een plan van een projectontwikkelaar om op de locatie 18 appartementen, 10 grondgebonden woningen en een twee-onder-een-kapwoning neer te zetten.

Horeca in regio staat onder druk

Quote Triest dat het café sluit.” Rian van Tilburg, Eigenaresse café Dorpzicht. ,,We hebben twee jaar gezocht naar een opvolger voor het café, maar het is niet gelukt", zegt eigenaar Jac van Tilburg (74). ,,Je weet het natuurlijk nooit, maar de kans is erg klein.” Volgens Van Tilburg wil iedereen tegenwoordig in Breda zitten. ,,Het publiek gaat daar uit. In de dorpen in de regio staat de horeca onder druk. Wij hebben er altijd goed van kunnen leven, maar de tijden zijn veranderd.”

Er kan nog een uitbater in

Vandaar dat het echtpaar Van Tilburg in overleg is met een projectontwikkelaar die een bouwplan heeft met 18 appartementen, 10 woningen en een twee-onder-een- kap woning. Van Tilburg: ,,Het kan nog twee tot drie jaar duren voordat alle vergunningen rond zijn. Tot die tijd zou er nog een uitbater in het café kunnen. Al beseffen we wel dat dat niet waarschijnlijk is.”

Dorpzicht is een blikvanger

Het bouwplan van de projectontwikkelaar is inmiddels besproken met omwonenden van het café. ,,Het gaat er mooi uitzien. Café Dorpzicht is een blikvanger, een herkenningspunt voor iedereen die over de Rijksweg reed. Dat gaat met dit bouwproject ook gebeuren. Dat wordt ook een blikvanger. We hebben altijd van Dorst geleefd. Daarom willen we die locatie goed achterlaten voor Dorst. Uiteraard moeten wel de vergunningen eerst geregeld worden.”

Laatste dag

De huidige uitbaters van het café stoppen er mee. Zij verhuizen naar Curacao en beginnen daar een klein resort. Het afscheidsfeest van het café is al achter de rug. Zondag 15 september is de laatste dag dat Dorpzicht open is.

Er liggen daar zoveel herinneringen

,,Triest dat het café sluit", zegt eigenaresse Rian van Tilburg (70). ,,Er liggen daar zoveel herinneringen. Het pand is al vanaf 1890 in de familie. Op mijn negende, in 1958, ben ik mee gaan helpen. Ik kan er een boek over schrijven.” In 1970 namen Rian en Jac van Tilburg de zaak officieel over en werkten er tot 2004. Na een slechte ervaring met een van de huurders besloot het echtpaar om toch weer achter de tap te gaan staan van 2011 tot 2013. Sindsdien wordt het café weer door huurders gerund. Als Dorpzicht sluit, is de Dorstvlegel het enige café in het dorp. Daarnaast zijn de restaurants Honger & Dorst en Beum nog open.