Bouwhal Raamsdonk gaat open voor carnaval: ‘Idee poptocht wordt onderzocht’

RAAMSDONK – Een pleinfeest met grote optocht in arenavorm ziet de Stichting Raamsdonkse Karnaval toch niet zitten. Maar een poptocht door het dorp maakt wel nog kans. ‘Alle nieuwe carnavalsideeën gaan we onderzoeken.’

Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK) heeft afgelopen tijd vergaderd over wat te doen met het carnavalsfeest in 2021 en nu is de knoop doorgehakt: er komt geen pleinenfeest met optocht in arenavorm. Dit staat in een bericht dat de organisatie van de SRK naar buiten heeft gebracht. ‘Het is een pijnlijk besluit, maar gezien de huidige omstandigheden kunnen we niet anders’.

De carnavalsverenigingen en de SRK hebben inmiddels een gesprek gehad over andere mogelijke opties om alsnog carnaval te vieren.

‘We zien genoeg kansen’

,,We zien binnen de coronamaatregelen nog genoeg kansen om er wat moois van te maken. Met een aantal ideeën kunnen we direct aan de slag, maar er zijn ook een aantal ideeën waarbij we afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de coronamaatregelen en besluitvorming van de overheid, gemeente en veiligheidsregio”, aldus de SRK.

Poptocht

Omdat het coronatechnisch wel mogelijk is om met maximaal vier personen te bouwen, is er besloten dat er een alternatief voor de optocht onderzocht wordt, namelijk de poptocht. Hierbij worden poppen of koppen gebouwd die op een nader te bepalen plek in het dorp geplaatst gaan worden. Voor individuen, duo’s, loopgroepen en de jeugd(-raad) wordt nog nagedacht over een alternatief podium.

Alternatieve ideeën

Naar verwachting wordt pas in december duidelijk welke ideeën het worden. Op de lijst staan onder meer een tekenwedstrijd, (straat) theater, (digitale) Haaykaant quiz, televisie-uitzendingen van oude optochten, een Haaykaant cd en een sauwelcursus.

De bekendmaking van de prinsen en prinsessen gaat gewoon door. Zo wordt op 7 november de prins en prinses voor de jeugd bekend gemaakt en op 14 november voor de volwassenen.