Bouwers praalwagens Den Haaykaant kunnen ondanks onzekerheid over carnaval toch aan de slag

RAAMSDONK - Nog veel is onzeker over het invullen van de alternatieve optocht in De Haaykaant. Wel kunnen de bouwers van praalwagens aan de slag. Kleine wagens: maximaal zes meter lang, vierenhalf breed, zeven meter hoog. Praalwagens: vijftien, bij vierenhalf, bij elf.

In de deelnemersinformatie van Den Haaykaant, dat enige pagina's beslaat over wat wel en niet mogelijk is om als bouwer in Raamsdonk mee te kunnen doen op zaterdag 13 februari 2021, is dat de belangrijkste inlichting.

,,De verenigingen weten met deze maten waar ze aan toe zijn", zegt Patrick Marcelissen, voorzitter van Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK). Maar het is ook het enige waarover zekerheid bestaat. De rest bestaat alleen nog uit puzzelstukjes, die al dan niet in elkaar passen. Corona kan daarbij helpen - er is op tijd een vaccin gevonden -, of de boel in de wielen rijden - de toestand is verergerd.

Twee feestarena's

Zo heeft SRK het plan opgepakt om de optocht te vervangen voor twee feestarena's. De locaties zijn nog niet bekend, zegt Marcelissen. ,,We hebben er vijf, zes op het oog. Overigens, arena's moet je breed zien. Dat kan ook een weiland zijn."

In de arena's zullen de loopgroepen, duo's, individuelen en uiteraard de praalwagens hun act laten zien, maximaal vijf minuten. Aan weerszijden staan tribunes. ,,Als de act voorbij is, gaan ze via een uitgestippelde route naar de volgende arena.”

Quote Deze carnaval gaat ons geld kosten Patrick Marcelissen, Voorzitter van Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK)

De jury zal die zaterdag de winnaar bekendmaken. Die kan niet rekenen op de traditionele geldprijs. ,,Deze carnaval gaat ons geld kosten, vandaar. Zo moeten we de tribunes huren. We hebben weliswaar een financieel buffertje, toch zullen we hoogstwaarschijnlijk entree moeten vragen. Hoeveel, ook dat moeten we uitzoeken. Heeft alles te maken hoe het op dat moment staat met corona."

Geen aggregaat en geluidsapparatuur

Overigens hebben de deelnemers een kleine financiële meevaller: ze hoeven hun act niet met een eigen geluid omlijsten. ,,Hoeven ze geen aggregaat en geluidsapparatuur te huren.”

De bouwers hebben zekerheid gekregen: ze kunnen aan de slag. Volgens Marcelissen is de animo heel groot. ,,Ik heb van geen enkele vereniging gehoord dat ze een jaartje overslaat. Wel is een club nog op zoek naar bouwruimte.”

Quote Kan het niet met carnaval, dan misschien met Halfvasten, of drie weken daarna Patrick Marcelissen, Voorzitter van Stichting Raamsdonkse Karnaval (SRK)

Dat alle plannen uiteindelijk uitmonden in een alternatieve optocht, daar is Marcelissen bij lange na niet zeker van. ,,We gaan er alles aan doen. Kan het niet met carnaval, dan misschien met Halfvasten, of drie weken daarna."