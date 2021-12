Bouwen voor de optocht is niet de hoofdzaak in Raamsdonksveer: ‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’

Tomasz en Ryszard ontsnapten aan verwoesten­de brand in Dongen: ‘Echte pijn is de dood van Wiktoria’

Twee dagen voor de brand vierde Wiktoria nog haar 29e verjaardag. Nu leeft ze niet meer. Ze is omgekomen in de vuurzee die zondagochtend 28 november het huis in Dongen waarin zij en vier andere arbeidsmigranten woonden in de as legde.

9 december