Bouwen moet voortaan duurzaam

OOSTERHOUT - Duurzaamheid gaat in Oosterhout zwaarder wegen bij 'de gunning en realisering van nieuwe bouwprojecten'. Die toezegging deed wethouder Marcel Willemsen gisteravond bij de behandeling van een motie over het Cradle-to-Cradle principe.

Herbruikbaar

Het idee is dat alles wat in een bouwproject gebruikt wordt, herbruikbaar is. Dat gaat de raad en de wethouder iets te ver, maar het uitgangspunt is goed, zo vindt een meerderheid in de raad.

Motie

Quote Dit is echt een nieuwe stap voor Oosterhout. Dit moet in het DNA van Oosterhout komen te zitten." Raadslid Anton van Opzeeland (PvdA). Dat leverde de vreemde situatie op dat de motie weliswaar werd verworpen, maar dat het idee werd omarmd. Zo heeft de VVD sympathie voor de nieuwe aanpak, maar het strikt navolgen van alle regels 'gaat te ver', zo merkt Gerard Heintjes (VVD) op. Maria Dujardin-Rombouts (Gemeentebelangen) en Tanja Roovers (CDA) sluiten zich hierbij aan. Dujardin: ,,Ik ben blij met de woorden van de wethouder, maar als het specifiek over Everdenberg-Oost gaat, gaat het te ver."

Everdenberg-Oost

Willemsen gaf desgevraagd na afloop van de vergadering extra uitleg. ,,Dit is een omslag in het denken. Bij alles wat we doen, moeten we ons gaan afvragen welke mogelijkheden er zijn om zo duurzaam mogelijk bezig te zijn. Dat gaan we ook op Everdenberg-Oost doen. Zo maakt de projectontwikkelaar bijvoorbeeld gebruik van gerecycled beton en denken we eraan om een collectief energienetwerk aan te leggen met warmte-koude uitwisseling. Als een bedrijf overtollige warmte kwijt moet, kan een ander bedrijf die warmte gebruiken. Het voert echter te ver om alles volgens de regels van het cradle-to-cradle principe verplicht op te leggen. Dat is gewoon te moeilijk, maar we hebben wel de intentie om zoveel mogelijk hergebruik en duurzame energie in te zetten."

Tevreden

De indieners van de motie, PvdA, Groen Brabant en Oosterhout Samen, zijn wisselend tevreden. Anton van Opzeeland (PvdA): ,,Ons doel is bereikt. De motie is niet aangenomen, maar bij alles wat we als gemeente gaan doen, bekijken we wat de meest duurzame mogelijkheid is. Niet alleen bij bouwprojecten, maar ook bij dienstverlening of de aanschaf van nieuw meubilair. Dit is echt een nieuwe stap voor Oosterhout. Dit moet in het DNA van Oosterhout komen te zitten. Denk bijvoorbeeld bij vernieuwing van het stadhuis. Daar zie ik kansen."

Kritisch