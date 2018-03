Bouwen gaat maar door in Dongense wijk de Beljaart

DONGEN - Nu liggen er alleen nog maar grote bergen zwart zand, maar eind dit jaar worden er door bouwbedrijf Dura Vermeer 42 zogenaamde nul-op- de-meterwoningen, ofwel NOM-woningen, gebouwd in fase drie van nieuwbouwwijk De Beljaart in Dongen.

Woensdag werd het startsein voor de bouw gegeven met de onthulling van het bouwbord. Wethouder Bea van Beers toonde zich enthousiast over de 42 energieneutrale sociale huurwoningen die verrijzen op een oppervlak van ruim 6.000 vierkante meter aan de toekomstige straten Bolsterturf, Stoeken en Ribbe, gelegen tussen de Hamsesticht en de Schoolsticht.

Lage energienota

,,Er is al een aantal woningen vergeven. Leuk om te zien dat er vandaag ook al toekomstige bewoners aanwezig zijn bij dit officiële moment. Voor de overgebleven woningen zijn er meer dan 200 belangstellenden dus dat geeft wel aan dat er behoefte is aan woningen als deze. Het is natuurlijk ook super om aan het eind van de maand telkens een hele lage energienota te krijgen. Ik sprak laatst een mevrouw in de wijk Binnenhoven die daar een NOM-woning heeft. Zij liet facturen zien waar echt iedere maand nul euro op stond. Dat is natuurlijk fantastisch.''

Nul-op-de-meter-woningen

Directeur Roel van Gurp van wooncorporatie Casade benadrukte dat het een heel bijzonder project is: ,,Dit doen we niet zo maar. Wij vinden dat er in dit segment ook goede, comfortabele en betaalbare woningen moeten zijn. Met een huurprijs van tegen de 600 euro bieden wij die graag aan. Mijn dochter studeert in Utrecht en daar betaal je dat bedrag al voor een kamer. In deze huizen kunnen 1- tot 2-persoons huishoudens en kleine gezinnen prima uit de voeten. En energieneutraal bovendien. Dat is echt de toekomst. Het streven van alle wooncorporaties is om over 30 jaar alleen nog maar nul-op-de-meter-woningen te hebben. Dus dit NOM-project zal hier zeker niet het laatste zijn.''

Waterpomp

De NOM-woningen wekken zelf energie op met behulp van een individuele waterpomp. Daarmee wordt de woning in de winter verwarmd en in de zomer gekoeld. Op het dak liggen zonnepanelen en de buitenkant van de woningen is dusdanig geïsoleerd dat er geen warmte verloren gaat.