Bouw zes appartementen naast Oosterhoutse danszaal

OOSTERHOUT - In het pand gelegen naast danszaal Dance Masters aan de Rulstraat in het centrum van Oosterhout worden dit jaar zes huurappartementen gerealiseerd.

Het gaat volgens de initiatiefnemer om appartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Eerder werden in het gemeentelijke monument naast de danszaal al drie nieuwe appartementen gerealiseerd aan de Rulstraat. Zoals overal is de vraag naar huurwoningen ook in Oosterhout groot vanwege het tekort aan betaalbare koopwoningen.

In Oosterhout wordt nu nog beperkt gebouwd in het Vrachelse project De Contreie en in De Zwaaikom. Er zijn voorts plannen voor de bouw van 145 woningen op het sloopterrein Vissers aan de Meidoornlaan en 175 appartementen bij De Bunthoef. Daarnaast komen er ook nieuwe woningen in het deel van het Arendshof 2 bij het Arendsplein. In Arendshof 2 wordt ook het gemeentehuis ondergebracht.

Volgens de gemeente Oosterhout is uitbreiding van de stad noodzakelijk om op termijn te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen. Anders dan het grotere Breda zou Oosterhout het niet kunnen redden met uitsluitend binnenstedelijke locaties. Daarvan zou de stad er te weinig hebben. Als uitbreidingslocatie is de omgeving van Oosteind in beeld.

De gemeentelijke vergunning voor de bouw van de appartementen is door de gemeente Oosterhout inmiddels verleend en ligt voor zes weken ter inzage.