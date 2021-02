Bouw van tachtig Bergvlietvilla's moet dit jaar klaar zijn: ‘Trekken toeristen uit binnen- en buitenland’

Dongen voorspelde miljoenen­te­kort, maar schrijft wellicht zelfs zwarte cijfers

29 januari DONGEN - De financiële situatie van de Dongen is nog steeds niet rooskleurig. Dongen bungelt onderaan de lijst van gemeenten met een vergelijkbare grootte. Dat was gisteren aanleiding voor het CDA om daar vragen over te stellen tijdens de raadsvergadering. Volgens wethouder René Jansen van financiën is er geen reden voor paniek.