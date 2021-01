Bouw nieuwbouwwijk Terheijden stilgelegd: ‘Bodem ingewikkelder vervuild dan verwacht’

De riolering ligt er en de heistellingen staan al klaar, maar voorlopig wordt er niet gestart met de bouw van de 38 woningen. Gemeente Drimmelen heeft de bouw stilgelegd, omdat projectontwikkelaar De Schans Exploitatie B.V. de bodemsanering nog altijd niet volgens plan uitgevoerd zou hebben.

“Vanaf de start van het werk heeft de gemeente intensief contact gehad met de projectontwikkelaar om een nieuwe woonwijk in het hart van Terheijden op te richten”, laat gemeente Drimmelen weten. “Omdat nog niet vaststaat dat de bodemsanering volledig is afgerond, ziet de gemeente zich genoodzaakt de stap te zetten om de bouw stil te leggen. Hiermee willen we onomkeerbare situaties voorkomen, nu de fase van het boren voor de fundering is aangebroken.”

‘ingewikkelder vervuild dan verwacht’

Volgens Paul van Heteren, projectontwikkelaar van De Schans Exploitatie B.V., is de afronding van de bodemsanering van De Weelde slechts een administratieve kwestie. “Tijdens het saneren van de grond kwamen we erachter dat de bodem ingewikkelder vervuild was dan we verwacht hadden”, vertelt hij. “We hebben daarover in juli overleg gehad met de omgevingsdienst. Daarna hebben we de sanering hervat en aangepast aan de gemaakte afspraken.”

Quote De kopers zijn hier de dupe van, want zij moeten nu langer wachten op hun nieuwe woning Paul van Heteren, De Schans Exploitatie B.V.

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant controleert op naleving van de Wet bodembescherming en wacht nog altijd op het aangepaste saneringsplan. “Maar dat plan kunnen we pas indienen als we weten wat er precies in de bodem zit. Dat weten we nu we gesaneerd hebben.”

‘vervelend voor de kopers’

Van Heteren had niet zien aankomen dat de huizen pas gebouwd mogen worden als de omgevingsdienst het aangepaste saneringsplan heeft goedgekeurd. “Ze weten precies wat hier aan de hand was en wat we gedaan hebben.”

Het is nog niet duidelijk wanneer de heipalen op het voormalige Oonincxterrein de grond in mogen. Van Heteren: “Ik durf daar echt geen uitspraak over te doen, want dat hangt van de omgevingsdienst af. Ik vind deze vertraging enorm vervelend voor de kopers, want vooral zij zijn hier de dupe van. Zij moeten nu langer wachten op hun nieuwe woning.”