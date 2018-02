Bouw Hoge Veer in Geertruidenberg loopt vertraging op

"Voor ons is dit wel een teleurstelling", zegt directeur Menko Konings namens de zorgorganisatie. "Wij ondervinden hiervan de gevolgen. Onze bewoners zitten op een locatie die niet meer van deze tijd is en daar willen we een goede, eigentijdse voorziening voor hebben."

Koninginnebastion

De zorgorganisatie kent momenteel een gebouw in Raamsdonksveer, maar wil verhuizen naar de locatie van het Koninginnebastion in Geertruidenberg. Een plan voor 48 appartementen, 24 plaatsen voor mensen met dementie en vijf zorg-hotel studio's werd al eerder goedgekeurd door de gemeenteraad. Het Hoge Veer krijgt verder een grand café met terras, bibliotheek en bar. Naast het Hoge Veer komen ook nog zo'n zestig woningen.Enkele buurtbewoners dienden zienswijzen in. Zij wijzen onder meer op afname van uitzicht op de rivier de Donge, minder privacy en waardedaling van woningen.

Onzekerheid

Wanneer de bouw kan beginnen, is onbekend. "We hadden midden 2018 willen gaan bouwen en midden 2019 klaar willen zijn, nu is er enige onzekerheid", meent Konings. Een woordvoerder van de gemeente Geertruidenberg laat weten: "Als het bestemmingsplan in werking treedt, kunnen de omgevingsvergunningen verleend worden en kunnen de ontwikkelaars op eigen risico starten met de werkzaamheden." Op het bezwaar zelf gaat de gemeente niet in. "We vinden het niet gepast om via de media te reageren."