Bouw Frencken College in Oosterhout loopt voorbeeldig

De grootschalige vernieuwbouw van het Mgr. Frencken College is in volle gang. Het betonnen casco is bijna af; volgende week wordt het dak geplaatst. Dan is de hele constructie waterdicht en kan de afbouw beginnen.

,,Kijk, ze monteren daarboven het staal. Woensdag gaan de dakplaten erop'', wijst Jasper van den Bosch, de uitvoerder van bouwer Van Wijnen.

De nieuwbouw verloopt voorspoedig. ,,Vanwege de vorst zijn we iets later begonnen, in maart'', zegt Van den Bosch. ,,Met sommige dingen lopen we twee dagen achter, met andere delen juist vijf dagen vooruit. Al met al zijn we uitstekend op schema.''

Tribunetrap

Passanten krijgen steeds beter een beeld van hoe de school er straks uitziet, nu het casco nagenoeg klaar is. Ook binnen in de constructie zijn bepalende elementen al duidelijk zichtbaar, zoals de grote tribunetrap in het gezamenlijke gedeelte van de aula. Dat nieuwe gedeelte wordt direct tegen de huidige aula aangebouwd; door het raam kunnen de leerlingen de werkzaamheden goed in de gaten houden en ook vanaf het sportveld heb je een mooi uitzicht op het bouwterrein.

Hoewel de leerlingen niet hoeven uit te wijken en dus midden in de verbouwing zitten, zijn er de afgelopen tijd geen klachten geweest.

,,Natuurlijk is er geluid, maar geen echte overlast'', zegt conrector Frank van Damme. ,,Tijdens de examens zijn de leerlingen wel extern ondergebracht in het pand van de Rabobank in het centrum. Dat is heel goed bevallen'.''

De vernieuwbouw vraagt een intensieve samenwerking tussen het bouwteam, de school en de gemeente.

Elke donderdag is er overleg: ,,Een groot deel staat vast in het programma met eisen, maar dat is een ruw plan. Met voortschrijdend inzicht zijn er steeds weer nieuwe keuzes te maken omdat sommige ideeën in de praktijk nu eenmaal niet zo mooi, functioneel of te duur blijken. Gelukkig ging dat tot nu toe om kleine details'', weet Edgar Blokker, projectleider van de gemeente. ,,Ik heb maandagavond samen met de klankbordgroep een 3D-presentatie van de architect gezien, het wordt echt heel mooi. Ik ben hier nu al zo trots op.''

Tussenwanden

Op 21 augustus houdt de school een open dag. ,,Dan staan er al tussenwanden en liggen de gietvloeren erin. Bezoekers kunnen zien hoe groot en functioneel het gebouw wordt'', zegt Van den Bosch.