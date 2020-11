Bouw clubhuis scouting aan Nuonplas begint maandag

Raad Geertrui­den­berg wacht op landelijk messenver­bod

17 november RAAMSDONKSVEER - Het messenverbod voor jongeren, dat de fractie van Keerpunt ’74 wil opnemen in de APV van de gemeente Geertruidenberg, komt er voorlopig niet. Een meerderheid van de gemeenteraad wacht liever op het landelijke verbod dat hierover in de maak is.