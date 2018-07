Bouw Bergvlietvilla's begint komende maand

OOSTERHOUT - Op Landgoed Bergvliet wordt deze zomer volop uitgebreid. Komende maand begint de bouw van recreatiewoningen in het groenrijke gebied in Oosterhout, vlakbij de grens van Breda.

In totaal komen er tachtig recreatiewoningen in het gebied van de Bergvlietse bossen. Het gaat om drie typen accommodaties: bedoeld voor vier, acht of twaalf personen. Met de verkoop van de villa's wordt er vooral gericht op investeerders. Verhuren combineren met eigen gebruik is wel mogelijk, maar permanente bewoning is niet toegestaan.

De eerste reeks van 34 woningen ging in september van het afgelopen jaar in de verkoop: ,,Daarvan zijn er inmiddels 25 verkocht”, vertelt Paul Wesel, sinds 2007 directeur van Landgoed Bergvliet.

Start aanleg

Dat betekent dat de bouw van de villa's kan beginnen. De aanleg van de eerste twintig luxe recreatiewoningen start begin augustus. Bedoeling is dat de woningen eind dit jaar klaar zijn voor gebruik. Niet geheel toevallig: dan opent ook het nieuwe wellnesscentrum, dat op het Landgoed komt. ,,Dan kunnen de villa's ook gelijk verhuurd worden als het wellnesscomplex klaar is", vertelt Wesel.

De rest van de woningen worden in groepen van tien gebouwd, zodra ze verkocht zijn. Over het verloop van de verkoop, zegt Wesel: ,,Het gaat redelijk conform de verwachting, we doen het ook allemaal in eigen beheer."

Quote Laten we zeggen dat we ongeveer anderhalf jaar nodig hebben om alles te verkopen, dat in ruim twee jaar alles klaar moet zijn. Paul Wesel

Voor het Landgoed tachtig huisjes rijker is, is er daarom nog wel wat tijd nodig. Eerst om de woningen allemaal te verkopen, dan nog om alle villa's te realiseren. ,,Ik denk dat we zo aan het einde van dit jaar, begin van het voorjaar ongeveer de helft verkocht krijgen. Laten we zeggen dat we ongeveer anderhalf jaar nodig hebben om alles te verkopen, dat in ruim twee jaar alles klaar moet zijn”, zegt hij.

,,Dat gaat helemaal volgens planning, we zijn dik tevreden.”

Verzet voor de natuur

Dat de spade nu eindelijk de grond in kan heeft aardig wat voeten in de aarde gehad. Al in 2014 lagen er plannen om recreatiewoningen te bouwen bij de golfbaan. Het groene gebied van zeker zes hectare groot was tot dan toe in gebruik als kampeerterrein.

Het bestemmingsplan werd aangepast om de bouw van de woningen mogelijk te maken. Tot ongenoegen van de Milieuvereniging Oosterhout: die stapten in maart 2017 naar de Raad van State. De leden van de milieuclub vreesden voor een ‘aanslag op de natuur’. Maar de hoogste bestuursrechter zag dat anders. De bouw van de woningen kreeg groen licht, mits er genoeg natuur terugkomt in de plannen.