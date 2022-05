Bouten losgeraakt bij voegovergang op de A27 bij Hank, vanaf 20.00 uur rechterrijstrook dicht

De weginspecteur merkte rond 15.45 uur op dat er een probleem was met de weg, onder meer omdat hij de weg hoorde ‘klappen'. Kort daarna werd vastgesteld dat er bouten waren losgeraakt in de voegovergang (meestal een voeg of tussenstuk in een viaduct, een brug, of weg dat zorgt voor een goede overgang tussen twee wegdelen).