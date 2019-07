Bouillon en parasols: West-Brabant op scherp vanwege hittegolf

Een uitzonderlijke maatregel voor Jeugdland Etten-Leur: vanwege de hoge temperaturen gaat het terrein woensdag en donderdag dicht. Dit in overleg met de gemeente en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, vertelt voorzitter Corry Roovers. Tijdens Jeugdland zijn er drie weken buitenactiviteiten, zoals hutten bouwen, knutselen en voetballen. Met jaarlijks duizenden bezoekers.



In de 54 jaar dat Jeugdland bestaat, is het de tweede keer dat de poorten dichtgaan. Vorig jaar was het volgens Roovers ook al twee dagen te warm voor de activiteiten. ,,We kunnen niet de hele dag met zonnebrandcrème in de weer zijn, hebben er geen zicht op of kinderen voldoende drinken. We vinden het heel jammer voor de jeugd, maar willen geen risico nemen.”



Bij de Stichting Zomerkampen Breda - met zo’n 380 deelnemers verdeeld over drie weken - is het programma aangepast, zegt bestuurslid Sjarai Verhoek. Op woensdag stond al een uitje naar zwembad De Vennen in Dongen gepland. Door hulp van sponsoren gaan de kinderen nu ook donderdag zwemmen.



,,De rest van de week staat ook in het teken van water”, vertelt ze. Samen met: veel zonnebrand, genoeg ijsjes, en twee keer per dag bouillon, voor het zoutgehalte. ,,Dat zit standaard in ons warmteprotocol.” De stichting schrikt niet van de aankomende hitte, de kampleiders zijn na al die jaren ‘flexibel’ in het programma. Wel wordt nagedacht over de toekomst: ,,Voor als er meer hete zomers komen. Dan zou het bijvoorbeeld fijn zijn mobiele airco's te hebben.”