Botsing over carnaval in Dongense sporthal: uitbater De Salamander voelt zich gepasseerd

DONGEN - Stichting Donckhuys en de exploitant van De Salamander, vorig jaar organiseerden ze nog samen het carnaval in de Dongense sporthal. Maar inmiddels is er een kink in de kabel gekomen. Een forse kink.

Stichting Donckhuys wil in 2018 zelf het feestje houden. En de gemeente Dongen heeft de vergunning al verleend aan de stichting. Maar Salamander-exploitant Coert van Os voelt zich gepasseerd. Hij heeft bezwaar aangetekend en wil zelf de carnavalsactiviteiten gaan organiseren. "Mijn advocaat gaat hier naar kijken, want op deze manier kan ik mijn activiteiten niet volledig uitbaten. Al jaren houden we bijvoorbeeld het kindercarnaval in het café, maar daarvoor gebruikten we ook een deel van de sporthal. Dat gaat op deze manier niet."

Financiële kwestie

Flink wat carnavalsactiviteiten vinden sinds afgelopen jaar plaats in De Salamander, omdat de nieuwe Cammeleur in aanbouw is. Daarom sloegen toen Stichting Donckhuys en Coert van Os de handen ineen. Dat is verkeerd uitgepakt. Volgens Van Os ligt een financiële kwestie ten grondslag aan het conflict. "Er is vorig jaar door de stichting een fout gemaakt door de zaal te luxe aan te kleden, waardoor de kosten hoger uitvielen. Ik wil wel meedenken, maar had te weinig inspraak. Ik moet als ondernemer wel geld kunnen verdienen."