Botsing in tunnel tussen twee auto's in Rijen: twee personen gewond

Inez (1.90m) bestiert een winkel voor langemen­sen­kle­ding: ‘We verkopen zelfver­trou­wen’

DONGEN - Dongen heeft een kledingwinkel voor lange mensen. Tijdelijk. Het is een pop-up van House of Tall aan de Tramstraat in het voormalige pand van MaxxMode, dat zich aan de overkant gevestigd heeft.

19:07