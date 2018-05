Boswachters Biesbosch: Frustratie over drugsafval is heel herkenbaar

Zijn bericht maakt veel reacties los in het hele land. Ook vanuit de Biesbosch is er volop steun voor zijn betoog, zegt boswachter Jacques van der Neut.



,,Die frustratie begrijp ik heel goed’’, zegt Van der Neut. Al erkent hij direct: het probleem doet zich, voor zover hij weet, niet vaak voor in de Biesbosch. ,,We kampen hier meer met de gevolgen van hennepkwekerijen in het gebied. Ik herinner me maar een enkele keer dat er echt giftig XTC-afval is gedumpt.’’



Tegelijkertijd, zegt hij, is het niet altijd goed te zeggen. ,,De Biesbosch is een onoverzichtelijk gebied. We komen lang niet overal en moeten het vaak hebben van tips van wandelaars of mensen die langs varen. Misschien ligt of staat er wel het een en ander, maar weten we het simpelweg niet.’’