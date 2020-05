Bosbrand in Gilze: vuurhaard lastig bereikbaar door dichte begroeiing

Tienerpar­tij: graag straat vernoemen naar Anne Frank in Oosterhout en Dongen

16:31 OOSTERHOUT – De Tienerpartij van Curio Effent roept de burgemeesters van Dongen en Oosterhout op om ook in deze gemeenten een straat of plein naar Anne Frank te noemen. Daarnaast houdt de Tienerpartij een pleidooi om een laan of straat naar De Witte Roos te noemen. De Witte Roos was een geweldloze verzetsgroep in Duitsland.