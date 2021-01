Bos bij Dorst gaat op de schop: wandelaars en hondenuitlaters komen elkaar straks niet meer tegen

Weerstand tegen zonnepane­len in de polder: ‘Zonde om goede landbouw­grond op te offeren’

21 januari OOSTERHOUT - De landbouwgrond in de regio Oosterhout is al schaars. En dat wordt nog erger als flink wat grond wordt gebruikt voor zonnepanelen. Daarom verzet ZLTO zich tegen het plan voor zonne-energie in de Oranjepolder. ,,Het is zonde om die goede grond op te offeren.”