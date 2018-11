Borders voor 100-jarige bomen in Markstraat Made?

MADE – Kwaliteit boven kwantiteit. Dat is het uitgangspunt van het plan om 27 bomen in de Marktstraat in Made te kappen. Ruimte maken voor de gezonde bomen om te overleven. Meerderheid van de raad zet wel in op herplant. ‘Geef die 100-jarigen een tweede kans’

Van de 78 zilverlinden in de Marktstraat in Made zijn er tien ziek en nog eens zeventien staan in de weg. De voedingsstoffen en ruimte raken op, waardoor de 51 gezonde bomen in gevaar komen. Dit blijkt uit onderzoek van Storix Boom- en Landschapsbeheer. Voorstel is dan ook om het bestaande bomenbestand uit te dunnen en zeventien bomen weg te halen.

,,Goed plan voor zowel de bomen, de ondernemers als het winkelend publiek”, aldus inspreker Jan Segeren, bestuurslid van Bruisend Made. Ook de VVD, het CDA en Lijst Harry Bakker waren voor deze plannen.

(Tekst gaat verder onder foto)

Volledig scherm De Marktstraat in Made, waar de vraag is of de bomenrij moet wijken voor het nieuwe centrumplan. © Pix4Profs / Johan Wouters

Omgevingskwaliteit

,,Kappen van monumentale bomen is altijd een gevoelig onderwerp. Zeker als ze ouder zijn dan de oudste inwoner van Drimmelen. Maar ze staan nu in een droge zandbak met té weinig voedingsstoffen. Om de gezonde bomen te behouden moeten we dit plan uitvoeren. Kwaliteit bomen boven kwantiteit met als gevolg dat ook de omgevingskwaliteit omhoog gaat”, aldus Jack Rasenberg (VVD).

,,Geef ze dan wel een tweede kans. We zouden graag zien dat ze herplant worden. En als dit niet mogelijk is, dan wellicht voor iedere gekapte boom twee nieuwe aanplanten?”, aldus Hans van den Bersselaar van Lijst Harry Bakker.

Herplant

Wethouder Jan-Willem Stoop heeft toegezegd zich te gaan inspannen voor de herplant. Stoop: ,,Ik wil alleen geen valse hoop geven. Het is een kostbaar plaatje om bomen te herplanten. Denk aan 1.200 euro per boom. We moeten dan wel zeker weten dat de bomen een goede overlevingskans hebben. Het planten van nieuwe bomen ter compensatie zou ook een optie kunnen zijn.”

Daarnaast wordt vanuit Storix aangeraden om de 51 bomen te omringen met borders voor een goede leefomgeving. Een verhoogde rand, zodat de gevallen bladeren blijven liggen en zo zorgen voor een gezond ecosysteem. Dit bleek tevens een hot item in de raad. Zo vroegen meerdere partijen hoe het zit met deze opstaande rand en het effect ervan bij evenementen.

Evenementen

,,De markt, kermis en carnavalsoptocht moeten hier geen last van ondervinden. Ook moet er gekeken worden of de toegankelijkheid van mensen in een rolstoel hierdoor niet achteruit gaat”, aldus Hans Raes (CDA).

Volgens Stoop moeten de borders geen probleem vormen bij evenementen. ,,Het publiek staat slechts anderhalve meter verder naar achter. De reclame-uitingen en het straatmeubilair wordt in dezelfde lijn als de bomen geplaatst. Hierdoor blijft het trottoir toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”