Boot ophalen bij Raamsdonkse jachthaven Hermenzeil kan tot vrijdag

Bierkoning Huub van Dijk wint op Dutch Beer Challenge

21:06 MADE - 'Bierkoning' Huub van Dijk heeft opnieuw een prijs in de wacht gesleept. Het Wittekop-bier van de Madenaar kwam woensdag als beste uit de bus op de Dutch Beer Challenge in Rotterdam. In de categorie 'saison' was de Wittekop het beste.