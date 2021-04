Boot ideaal om met gezin in eigen bubbel op vakantie te gaan: Biesbosch-havens bereiden zich voor op zomerdrukte

,,Alle vaste ligplaatsen zijn weer verhuurd”, zegt Maarten Voskuil, assistent-manager van Jachthaven Biesbosch in Drimmelen. De zomer van 2020 werd door corona onverwacht hectisch. ,,De mensen ontdekten dat een boot ideaal is om met het gezin in eigen bubbel op vakantie te gaan. Ook bleven veel mensen in Nederland en zagen ze dat een vakantie in eigen land ook leuk kan zijn.”