Boosheid over besparing Aanloop en Buurtkamer: ‘Dit kan catastrofaal zijn‘

Eindelijk staat voormalige sekstent in Hulten te koop

0:10 RIJEN - Het heeft vijf jaar geduurd, maar nu kan de in 2014 aangekochte voormalige sekstent Badda Bing aan de Rijksweg 5 in Hulten officieel in de etalage. Dat zal geen anderhalf miljoen die het de gemeente gekost heeft opbrengen, maar in ieder geval is er een bestemmingsplan en weet een ondernemer waar hij aan begint.