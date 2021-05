Boosheid nadat speeltuin bij de Vossenberg in Gilze opengaat...en weer dichtgaat: ‘Dit is niet eerlijk’

Brand in Werkendam laait op door onstuimig weer, identiteit omgekomen personen nog onbekend

4 mei WERKENDAM - De brand in Werkendam, die zondag ontstond en drie personen het leven kostte, is dinsdagmiddag door de harde wind opgelaaid. Het politie-onderzoek is nog in volle gang, want de drie omgekomen personen zijn nog niet geïdentificeerd.