Boosheid in Dongen om bomenkap

DONGEN - Omwonenden van de Planetenstraat in Dongen zijn verontwaardigd over de kap van 28 amberbomen afgelopen woensdag. Volgens sommigen zijn de geliefde bomen onnodig gekapt.

De kap van de bomen werd vorig voorjaar al door de gemeente Dongen aangekondigd. Desondanks overviel het rooien veel mensen in de buurt. Omwonende Kees Dankers betreurt het verdwijnen van de bomen uit het straatbeeld. ,,Het was een mooie galerij bomen. Een dubbele rij aan de oostzijde van de straat. Elke keer dat ik er langs fietste dacht ik: schitterend.’’

Wortels

Dankers plaatst vraagtekens bij de door de gemeente Dongen aangevoerde argumenten om de bomen te kappen. ,,De wortels van de bomen zouden het wegdek opdrukken, maar daar zie ik niets van. Het is eerder andersom: de weg verzakt. Er staan regelmatig plassen langs de trottoirranden. Daarnaast zouden de kruinen van de bomen in elkaar groeien. Maar daar hoeven ze toch niet voor gekapt te worden. Je haalt er een paar takken voor weg. Dan is het probleem opgelost.’’

Woordvoerder Mark van Rijen van de gemeente Dongen zegt dat er niet over één nacht ijs is gegaan voordat besloten werd om de bomen te kappen. ,,De procedures zijn gewoon gevolgd. Veel omwonenden, die bij de bijeenkomst vorig jaar april waren, zagen in dat er goede redenen waren om tot kap over te gaan. We gaan echt niet zomaar bomen kappen. Daar denken we niet licht over.’’

Actiegroep

Maar daar denkt Dankers anders over. Samen met anderen overweegt hij de oprichting van een werkgroep om de onnodige kap van bomen tegen te gaan. ,,Je hebt tientallen nieuwe bomen nodig om één gekapte amberboom te vervangen als je kijkt naar de zuurstofproductie en de reductie van CO2. Het is niet van deze tijd om zoveel bomen te kappen. Volgens mij komen er maar zeven bomen terug. Dat is echt te weinig.’’

Van Rijen zegt dat het aantal nieuwe bomen, afgezet tegen het aantal gekapte bomen, niet zoveel zegt. ,,Deskundigen zeggen dat de amberbomen aan de Planetenstraat te dicht op elkaar stonden om nog lang gezond te blijven.’’