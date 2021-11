Boomfeestdag, een gezond en gezellig uitje

Dex van Dongen en Janneke Harks vinden het maar wat leuk. Met meester Bas en de andere 22 leerlingen van groep 7b op pad naar de Schoorveken en Laagstraat in Rijen om te helpen planten. ,,We hebben goed geleerd voor later en het is heel gezellig.” Ze vinden het bijzonder dat de klas mocht helpen. Ook met de herinneringsboom. ,,Dan kunnen we later komen kijken en hem onze kinderen laten zien.”