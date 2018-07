Boom dreigt om te vallen op speeltuintje in Waalwijk

Gewelf uit late middeleeu­wen in achtertuin Oosterhout

10:03 OOSTERHOUT - Een ondergronds gewelf uit de late middeleeuwen, zomaar in de achtertuin van een huis in de Sint Janstraat in Oosterhout. Het overkwam Bart Jespers (25). Zijn vader stuitte er bij toeval op tijdens het uitgraven van een verzakking. ''Opeens zagen we rode stenen in andere vormen. Toen werden we wel nieuwsgierig'', aldus Ad Jespers (64).