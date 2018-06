Bonusopdracht van De May Kwist: 'maak huisje voor roepie roepie'

Kermis Raamsdonks­veer opent met ballondrop

6:40 RAAMSDONKSVEER - De kermis in Raamsdonksveer wordt vrijdag geopend met een ballondrop. In een hoge kraan hangt een net met daarin ballonnen gevuld met kermismunten. Daarmee wordt de opening anders aangepakt: voorheen kregen alle basisscholieren in de gemeente Geertruidenberg promotiemunten waarmee ze in attracties kunnen.