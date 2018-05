Bonje over ligplaatsen in Geertruidenberg: 'Schrijnend hoe de gemeente de binnenvaart wegjaagt'

Al eerder werd er geklaagd over boten die het plekje innemen dat gereserveerd is voor de beroepsvaart. Volgens Van Dongen gaat het ditmaal om historische schepen, de gemeente is al jaren bezig om voor deze boten ruimte te maken in de Geertruidenbergse haven bij de Timmersteekade. "De aanlegsteigers voor deze schepen moeten nog gerealiseerd worden, maar een aantal van deze woonschepen heeft zich al gemeld." En de gemeente staat toe dat ze de plek van de binnenvaartschipper 'inpikken', meent Van Dongen. "Terwijl die plaats puur en alleen bedoeld is voor vrachtschepen. Dan wordt er gezegd: bel de eigenaar van het woonschip, maar die mensen zijn overdag ook gewoon aan het werk. En wij kunnen nergens naartoe."