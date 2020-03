Bommenafsluiting rond vliegbasis Gilze-Rijen genegeerd: ‘Dit was de kortste route’

Brave West-Brabanders blijven nu wél weg (of houden afstand) bij bouwmarkt of outlet

22 maart De bouwmarkten vol, de sluiproutes naar België en de wegen richting het strand afgesloten en het Spoorpark in Tilburg op slot; Brabant heeft deze dagen nogal wat moeite met de nadrukkelijke oproep vanuit de overheid om in verband met het coronavirus alleen het huis uit te gaan wanneer dat nodig is, en dan ook nog afstand te houden.