Bomen vallen als lucifers bij onderhoud Boswachterij Dorst

DORST - Wie de komende tijd de bossen rond Dorst bezoekt, zou zomaar kunnen denken dat er een monster huist. In zekere zin is dat ook zo. Maar dit is geen Alien of Predator. Harvester is de naam en hij wordt, met berijder, ingehuurd door Staatsbosbeheer.

En het is nogal een verschijning. Twintig ton, zes wielen, ieder zo'n anderhalve meter in doorsnee, allemaal onafhankelijk geveerd. Een arm die 10 meter buiten het voertuig zijn verwoestende werk kan doen. Want slopen, dat is de taak van de Harvester. Maar dan wel omdat het moet.

,,Het onderhouden van een bos kun je eigenlijk wel vergelijken met gewoon tuinieren, maar dan op heel grote schaal. Af en toe moet je beplanting weghalen, waardoor de rest zich beter kan ontwikkelen. En dat is precies wat de Harvester doet."

Monocultuur

Floris Hoefakker is boswachter met een voorlichtende functie. Hij weet goed uit te leggen wat de enorme machine doet, en waarom: ,,De bossen rond Dorst zijn helemaal aangeplant, aanvankelijk met dennen. Om die monocultuur te doorbreken, zijn daar Amerikaanse eiken tussen geplant. Maar die eiken beginnen nu langzamerhand de dennen in te halen, waardoor die te weinig licht en lucht krijgen. Dus halen we de meest bedreigende eiken weg. De rest blijft staan."

Quote Voor ieder bos geldt een andere gewenste dichtheid van begroeiing. Zo hebben we percelen die dichter begroeid zijn, zodat reeën er kunnen schuilen Floris Hoefakker

Hoefakker en zijn collega's bekijken regelmatig, in een cyclus van een aantal jaren, de staat van de bossen. Na een eerste inventarisatie van de bomen die weg kunnen, maken ze hetzelfde rondje met ecologen van Staatsbosbeheer.

"Die kijken weer met andere ogen. Zitten er bijvoorbeeld nesten van roofvogels in, of hebben ze grote holtes waarin uilen kunnen nestelen, dan blijft zo'n boom staan. Dat geldt ook als er vossen of andere zoogdieren hun schuilplaats hebben. En voor ieder bos geldt weer een andere gewenste dichtheid van begroeiing. Zo hebben we percelen die dichter begroeid zijn, zodat reeën er kunnen schuilen.''

Verticale strepen

Maar hier kan de Harvester zich naar hartenlust uitleven. ,,Je ziet markeringen op de bomen, in verschillende vormen en kleuren'', legt Hoefakker uit. ,,De twee verticale strepen laten de bestuurder zien dat hier het 'pad' is waarover hij kan rijden. Aan de stippen ziet hij welke bomen er weg moeten.''

Met veel kabaal komt het gevaarte aanrijden. De complexe kop zet zich rond de onderkant van een stam, en in twee seconden is de boom omgezaagd. Ruwe koppen pakken de stam beet en zorgen ervoor dat die in gelijke delen wordt gezaagd.

Haardhouthandel

"Afhankelijk van vorm en kwaliteit gaat het hout naar zagerijen, papierfabrieken of naar de haardhouthandel."