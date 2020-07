Bomen planten op oud bospad kan niet en mag niet, en dat had Oosterhout moeten weten

Dierenpension

Door de aanleg van het nieuwe pad moesten en bomen worden gekapt. Dat is al gebeurd. Nadat Milieuvereniging Oosterhout flink aan de bel had getrokken eiste de gemeente dat er nieuwe bomen en struiken op het oude pad moesten werden herplant. Maar dat bleek niet te kunnen.

Behalve dat daar nutsleidingen lopen, wordt het pad al jaren gebruikt door het verderop gelegen dierenpension. Op dat pad rust een zogenoemde erfdienstbaarheid. Dat had de gemeente kunnen en moeten weten, zo stelt de Raad van State in de uitspraak vast. Kortom, de gemeente sloeg de plank flink mis.

Jonge bomen

Overigens bleek onlangs dat de eigenaar van nummer 4 zijn woningbouwplan op de plank heeft gelegd en dat er geen behoefte is aan het nieuwe pad. Mogelijk kunnen daar weer jonge bomen worden geplant. Het oude pad blijft in ieder geval in gebruik.

De Princentafel is de voormalige woning van journalist Hein Hoeben (1899-1942) en zijn gezin. Ondanks dat de woning in principe in aanmerking kwam voor een beschermende monumentenstatus is de woning in 2017 verkocht en gesloopt. Daarna zou er een nieuwbouwwoning moeten verrijzen, maar dat plan is afgeblazen.