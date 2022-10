Bom van 150 kilo uit WOII gevonden op AZC-terrein in Gilze: Zestig bewoners tijdelijk geëvacueerd

Ontruiming

Geen paniek

Volgens het COA en de politie was er geen sprake van paniek tijdens de ontruiming van de bewonersgebouwen. ,,Het ging allemaal heel rustig”, zegt Eric den Boer van de politie. Na inspectie door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie(EOD) is de bom verplaatst naar een bosterrein buiten het AZC. ,,Daar is een kuil van 2,5 meter diep gegraven waarin de bom tot ontploffing is gebracht.

Ondanks dat het ging om een Amerikaanse bom van ongeveer 150 kilo was er geen sprake van een harde knal. ,,Dat kan twee dingen betekenen”, zegt Den Boer. ,,Of er zat bijna geen kruit in de bom of de ontploffing is echt goed ondergronds geweest. Er was sprake van een dikke leemlaag.” Op de plek waar de bom is ontploft valt niets meer te zien. ,,De EOD heeft de kuil netjes dichtgemaakt en aangeharkt.”