Bol.com verdubbelt oppervlakte distributiecentrum in Waalwijk

Man (50) uit Oosterhout gooit stenen op voordeur van ex-vrien­din en wordt aangehou­den

11:20 OOSTERHOUT - Een 50-jarige man uit Oosterhout is in de nacht van zondag op maandag aangehouden in de wijk Oosterheide in Oosterhout. De man was stenen aan het gooien tegen de voordeur van de woning van zijn ex-vriendin.