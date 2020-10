Boetes voor jongeren die zich niet aan coronaregels houden in Oosterhout

Verbazing over uitstel Oude Haven: 'Dit schuurt aan onbehoor­lijk bestuur’

9:00 RAAMSDONKSVEER - Tien jaar is er al over gepraat. Het besluit was al genomen. Hoe is het dan mogelijk dat de opknapbeurt van de Oude Haven in Raamsdonksveer weer is uitgesteld? ,,Dit schuurt aan onbehoorlijk bestuur", meent raadslid Mirjam de Groot.