Boete voor bistro Merlijn in Oosterhout ingetrokken

Eigenaar Bas Hoedemakers van Merlijn is opgelucht dat de last onder dwangsom van tafel is. ,,Met de inzet van volwassen testkopers is er gewoon sprake van uitlokking. Wij moeten bij twijfel de leeftijd van klanten controleren, zodat we zeker weten dat we geen alcohol aan minderjarigen schenken. We doen dat consequent en streng. Mensen die gezien hun uiterlijk duidelijk ouder zijn dan 18 jaar hoeven we niet te controleren. En daar gaat het fout, want de controleurs die worden ingezet, zijn allemaal volwassenen.”