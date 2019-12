Boerenleven

Veel jonge dieren lopen van de lente tot de herfst buiten in de wei. Ze staan alleen in de winter op stal. De natuur bepaalt hoeveel zon er schijnt en hoeveel regen er valt. Zon en regen bepalen in hoge mate hoe hard het gras groeit en dus ook wat de dieren te eten hebben. Er zit dus geen vast ritme in wanneer een kudde een andere wei nodig heeft. Soms al na drie dagen, soms pas na drie weken. Met de oogst van gewassen gaat het net zo. Het weerbericht wordt in de ochtend altijd goed beluisterd. De lange vooruitzichten worden continu in de gaten gehouden. Maar je beslist altijd op de korte termijn. Dat luistert erg nauw en maakt het werk spannend. Spanning die aan de keukentafel natuurlijk uitgesproken wordt. Twijfel over of het gras wel of niet gemaaid moet worden, kunnen we aan het eind van de dag al graan of soja oogsten, of nog niet? Is het droog genoeg, heeft de loonwerker dan wel tijd? Maar ook, past het met wat de koeien die dag in gedachten hebben.