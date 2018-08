Boerenbond in Waalwijk overvallen door twee agressieve mannen met bivakmutsen, politiehelikopters zoeken daders

Sixties in the Garden in siertuin Den Overkaent

17:46 GILZE - Een muziekfestijn in een mooie tuin van 8000 m2. En dat gecombineerd met een hele middag live muziek. Dat is Sixties in the Garden, een initiatief van Henk Goeiers van siertuin Den Overkaent. Op zondag 12 augustus is het weer zover.