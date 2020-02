Boerenactie tijdens intocht carnavalsopening in Dongen?

DONGEN - Het motto in het Dongense Peeënrijk is dit jaar, ‘We gaon dun boer op!’, en dat is zeer letterlijk genomen tijdens de intocht voor de sleuteloverdracht. Een lange stoet trekkers bracht de prins en zijn gevolg op een ludieke wijze van het gemeentehuis naar de carnavalsbeelden.

Het carnaval in Dongen is zaterdagmiddag geopend met de sleuteloverdracht op het gemeentehuis. Eerst is de beeltenis van Manneke Pee onthult, waarna de Peejenvlag werd gehesen.

Burgemeester Marina Starmans had haar twijfels over het afgegeven van de sleutel aan de kanselier van de stichting De Peeënstekers. ,,Vorig jaar zag ik de sleutel in verschillende handen op social media langskomen. Jullie waren hem zelfs even kwijt. Dongen is arm en heeft, zoals bekend is, geldgebrek. Wij moeten zuinig aandoen. Van een kale kip valt niets te plukken,” sprak de burgemeester.

Kale kip

Zij overhandigde de sleutel, die was opgeborgen in een kale kip, aan de kanselier. De kip met sleutel werd met handboeien aan de pols van de kanselier geboeid. ,,Zo raak je hem niet kwijt. Ik geef de sleutels aan de prins en zijn adjudant en hoop dinsdagnacht alles weer terug te krijgen.”

Ludieke (vloer)trekker

In het verleden is de prins op een kameel gebracht en vorig jaar in een golfkar. Dit jaar werd het een afspiegeling van het boerenprotest in Den Haag. Een lange stoet trekkers reed naar Dun Boerenfistschuur, zoals De Cammeleur deze dagen heet. In de eerste trekker de prins en zijn adjudant gevolgd door vele boeren in hun trekker.

Ook leden van de Old Timer Club Dongen reden mee. Een van de organisatoren van deze actie, Alfons van Hoek, leunde op een vloerentrekker. ,,Ik heb op mijn bedrijf geen trekker. Er werd gevraagd met een trekker te komen, vandaar deze trekker, waarmee je normaal de vloer droog trekt,” lacht Van Hoek.

Veteraonenbal

Bij de carnavalsbeelden werd een krans gelegd en ook een worst aangeboden aan de Heilige Clara met de hoop op goed weer gedurende carnaval. Vooralsnog lijkt dit tegen te vallen en is de grote optocht voor zondagmiddag afgeblazen.