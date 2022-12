Boeren zetten Drimmelen in het licht: ‘We willen mensen bij elkaar brengen’

TERHEIJDEN/WAGENBERG/MADE – Boeren en tuinders gaan Drimmelen verlichten. Na twee coronajaren is met Tractors by Night de kleurrijke nieuwjaarsborrel uit de gemeente weer terug. Ook lichten eind dit jaar boerderijen en woningen in een deel van het buitengebied op tijdens de Boerderij Toer.

De eerste lampjes gaan binnenkort al op zijn tractor. Agrariër Jan Buijs rijdt samen met zoon Tim vanaf de eerste editie in 2007 jaarlijks mee in de stoet van verlichte tractoren van Tractors by Night. En ieder jaar neemt hij de tijd voor de versiering. ,,Ik wil het altijd anders doen en werk tot aan de laatste minuut voor vertrek door. Het is leuk, gezellig met al dat publiek én we zijn trots op het boerenleven en laten dat hiermee zien.”

Een paar jaar terug wonnen vader en zoon nog de eerste prijs, maar dat zit er komende 6 januari niet in. Beiden zitten nu in de organisatie, dus winnen kan niet. Maar het maakt de (voor)pret er zeker niet minder om.

Traditie mag niet verloren gaan

De Eerste Drimmelense Tractor Oldtimer Vereniging (EDTOV) nam in 2020 het organisatiestokje over van D’n Amerkant. ,,Zo’n mooie traditie mag niet verloren gaan”, zegt medeorganisator Thijs Jansen. ,,Vooral de gezelligheid op straat maakt het tot zo’n succes. Ik verbaas me steeds weer als ik hoor waar het publiek allemaal vandaan komt; Den Haag en zelfs uit Anjum in Friesland.”

Quote We kijken ieder jaar en nu we zelf tractor kunnen rijden, mogen we eindelijk meedoen Mike (16)

Het bestuur hield vorige week een inschrijfavond, waarbij 35 deelnemers alvast hun wedstrijdnummer ophaalden om deze later op hun tractor te bevestigen. Nummers 29 en 30 zijn voor nieuwkomers Mike (16), Niels (17) en Jarno (16). ,,We kijken ieder jaar en nu we zelf tractor kunnen rijden, mogen we eindelijk meedoen”, zegt Mike. Hoewel, niet alle drie rijden ze helemaal zelfstandig. ,,Jarno: Ik vind het versieren is het leukst, maar ik heb mijn tractorrijbewijs nog niet. Daarom zet ik mijn trekker op een aanhanger en zo kan ik toch meedoen.”

Feestje aan het einde

Startpunt is aannemersbedrijf Rasenberg in Terheijden. Een stoet van maximaal vijftig tractoren en andere werktuigvoertuigen doet daarna alle dorpen aan en eindigt bij loonbedrijf Rasenberg in Wagenberg, waar dan nog een feestje is.

Jansen: ,,Iedereen staat na twee jaar weer te trappelen. Het is echt zo mooi om te zien hoeveel mensen dit steunen als deelnemer, sponsor en wie er allemaal langs de kant van de weg staan om elkaar een nieuwjaarswens brengen. We verwachten drukte. Op sommige plekken hebben we zelfs extra dranghekken besteld, omdat het echt ramvol staat.”

Tocht langs verlichte boerderijen

Waar Tractors by Night in coronatijd door regelgeving niet kon doorgaan, ontstond op eigen initiatief van een aantal ZLTO-leden in 2020 een tocht langs verlichte boerderijen in het buitengebied. De Boerderij Toer, die vanuit de auto te bekijken is, is op 27, 28 en 29 december. Dit keer door het buitengebied van Drimmelen, Made en Den Hout en ondersteund door een digitale audioroute via de app izi.travel.

Medeorganisator Piet Hermus verwacht zo’n honderd verlichte locaties. Hiervoor roept hij niet alleen boeren, maar álle bewoners langs de route op om de boel te verlichten. ,,We willen iedereen bij dit evenement betrekken. Je ziet her en der de vlaggen nog omgekeerd hangen, maar toch hebben we elkaar nodig. Zowel boer als burger. Vooral in de tijd van kerst willen we de mensen bij elkaar brengen”, zegt Hermus. ,,Er is een grote middengroep dat vooruit wil kijken en dit is een mooie manier om elkaar toch weer even op te zoeken.”

Volledig scherm De drukbezochte inschrijfavond van Tractors by Night in Bij Bas in Wagenberg. © Caroline van Schubert