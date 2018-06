Boeren, burgers en buitenlui strijden samen voor de weidevogel

GILZE EN RIJEN - De telefoon gaat bij Maaike Riemslag. Een boer meldt dat bij het maaien een grutto is gespot. Of iemand van de vogelwerkgroep langs kan komen. ,,Zo ging het in het broedseizoen maar door. Geweldig hoe boeren in de regio meedoen om akker- en weidevogels te beschermen'', zegt de inwoonster van Gilze en Rijen.

De samenwerking van milieugroeperingen, gemeenten, provincie en boeren in het ABG-gebied (Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen) heeft de vogels in de regio geen windeieren gelegd. ,,Elk jaar groeit de belangstelling en medewerking van boeren, burgers en buitenlui'', zegt Maaike Riemslag. De coördinator Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze tracht samen met de vele betrokken vrijwilligers leefomstandigheden van akker- en weidevogels te versterken.

Merels

Dat is hard nodig ook. Intensieve landbouw en een sterke afname van insecten leidt tot een terugloop van vogels. Ook een dodelijke ziekte bij merels heeft het aantal muzikale bijdragen in de vrije natuur verarmd.

Diverse regelingen helpen het tij keren. ,,Voor de kievit is er uitgesteld bewerken, een regeling via het Brabants Landschap'', vertelt Riemslag. Boeren in velden waar veel kieviten broeden, stellen hun werk uit tot de kuikens zijn uitgevlogen. ,,Daarvoor krijgen ze een mooie vergoeding. Na de afgesproken periode kunnen ze alsnog zaaien of planten.'' Dit jaar op 25 hectare.

Verhongerd

Hoewel nog nooit op zo veel grond uitgesteld is gewerkt, valt het resultaat wat tegen. ,,Veel kuikens kwamen uit het ei in een periode dat het enorm regende. Daarna was het extreem koud, waardoor insecten langer wegbleven en veel kuikens zijn verhongerd. Aan de inzet van boeren en akkerbouwers heeft het niet gelegen'', zegt Riemslag.

Volledig scherm Door de eerste maaironde uit te stellen kan de kievit zijn kroost ongestoord uitbroeden en grootbrengen. © Foto Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze De natuurvereniging ziet dat het gebruik van het buitengebied verandert. Gras- en maispercelen maken plaats voor tuinbouw. Aan de Boerenbaan in Alphen ontdekte een aardbeienkweker die hier begon nesten met negen kievitseieren. ,,Na overleg hebben we ze in mandjes gelegd, die het bedrijf zeker zes keer heeft moeten verplaatsen. Alle waardering voor deze kweker en mooi om te zien dat alle nesten zijn uitgekomen.''

Ook in Chaam is succes te melden. Dit is de enige plek in de regio waar nog grutto's broeden. Verder zijn hier ook verschillende wulpen en tureluurs te spotten. ,,Samen met deze Chaamse boeren beschermen we 8 paar grutto’s, 6 paar wulpen en 2 paar tureluurs door het maaien van stroken gras uit te stellen. In dit kuikenland konden deze kwetsbare soorten ongestoord broeden.'' Maaike Riemslag merkt dat het de boeren niet om de vergoeding gaat. ,,Het gaat hen echt aan het hart.''

Volledig scherm Maaike Riemslag (l.) en een andere vrijwilligster van Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze in een van de speciaal ingerichte bloemenvelden in de regio. De vele bloemen zijn een paradijs voor insecten en daarmee voor vogels. © Foto Weidevogelgroep Alphen-Chaam-Gilze